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ППО працює на Київщині

ППО працює на Київщині

Київ • УНН

 • 31718 перегляди

У Київській області активовано сили протиповітряної оборони через повітряну загрозу. Населення закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги.

У Київщині працють сили ППО. Про це повідомляють Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги

- начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що у столиці України була оголошена повітряна тривога

У Києві оголошено повітряну тривогу27.08.24, 01:11 • 27472 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаКиївКиївщина

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