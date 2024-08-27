ППО працює на Київщині
Київ • УНН
У Київській області активовано сили протиповітряної оборони через повітряну загрозу. Населення закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги.
У Київщині працють сили ППО. Про це повідомляють Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що у столиці України була оголошена повітряна тривога
У Києві оголошено повітряну тривогу27.08.24, 01:11 • 27472 перегляди