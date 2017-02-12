Позиции ВСУ на мариупольском направлении вчера были обстреляны 36 раз - А.Мотузяник
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Враг 36 раз обстрелял вчера, 11 февраля, позиции украинских военных на мариупольском направлении. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Мариупольское направление. Почти вся вражеская активность врага вчера было сосредоточено на участке фронта Павлополь-Широкино. Противник и днем и ночью ведет огонь по украинским опорным пунктам", - сообщил А.Мотузяник.
По его словам вчера огонь велся с использованием бронетехники, а в Павлополе незаконные вооруженные формирования организовали мощный минометный обстрел.
"Также поздно вечером боевики спровоцировали обострение под Красногоровкой. Интенсивная перестрелка между силами АТО и оккупантами там продолжалась вчера около часа", - добавил А.Мотузяник.
При этом враг применял минометы и боевые машины пехоты.
"Всего 36 вражеских обстрелов зафиксировано вчера на мариупольском направлении", - уточнил А.Мотузяник.
Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО погибших украинских военных нет, двое ранены .