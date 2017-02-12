Позиції ЗСУ на маріупольському напрямку вчора були обстріляні 36 разів – О.Мотузяник
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Ворог 36 разів обстріляв вчора, 11 лютого, позиції українських військових на маріупольському напрямку. Про це на брифінгу заявив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Маріупольський напрямок. Майже вся ворожа активність ворога вчора була зосереджена на ділянці фронту Павлопіль-Широкіне. Противник і вдень і вночі веде вогонь по українських опорних пунктах",- повідомив О.Мотузяник.
За його словами вчора вогонь вівся з використанням бронетехніки, а в Павлополі незаконні збройні формування організували потужний мінометний обстріл.
"Також пізно ввечері бойовики спровокували загострення під Красногорівкою. Інтенсивна перестрілка між силами АТО і окупантами там тривала вчора близько однієї години",- додав О.Мотузяник.
При цьому ворог застосовував міномети і бойові машини піхоти.
"Всього 36 ворожих обстрілів зафіксовано вчора на маріупольському напрямку",- уточнив О.Мотузяник.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО загиблих українських військових немає, двоє поранених.