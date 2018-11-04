Позиции ОС на Донбассе с ночи обстреляли 10 раз, есть раненый

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. С начала текущих суток по состоянию на 12:00 дня российско-оккупационные войска осуществили уже десять обстрелов оборонительных позиций подразделений Объединенных сил, в результате обстрелов с начала этого периода один украинский военный получил ранение. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Александр Мотузяник во время брифинга, передает УНН.

"С начала этих суток по состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска осуществили уже десять обстрелов оборонительных позиций подразделений Объединенных сил, из них половина - с применением минометов 82-го калибра", - отметил представитель пресс-службы Минобороны.

По его словам, боевики дважды открывали огонь на луганском направлении, а именно возле села Хутор Вольный и села Новотошковское. В районе последнего военнослужащие ООС зафиксировали взрывы десятка мин калибра 82 мм и выстрелы из гранатометов и стрелкового оружия.

На донецком направлении сутки началась с вражеских минометных обстрелов Авдеевки, Лебединского и Павлополя. По подсчетам штаба операции Объединенных сил, уже с начала текущих суток российско-оккупационные войска выпустили по меньшей мере четыре десятка минометных снарядов калибра 82 мм.

При этом спикер добавил, что украинские военнослужащие шесть раз открывали огонь, чтобы подавить вражескую активность.

"В результате обстрелов с начала этих суток один украинский военный получил ранение. Сейчас он получает необходимую медицинскую помощь", - добавил представитель МОУ.

Напомним, в течение 3 ноября ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 20 раз открывали огонь по позициям наших войск.

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