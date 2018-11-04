Позиції ОС на Донбасі з ночі обстріляли 10 разів, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. З початку поточної доби станом на 12 годину дня російсько-окупаційні війська здійснили вже десять обстрілів оборонних позицій підрозділів Об’єднаних сил, внаслідок обстрілів від початку цієї доби один український військовий дістав поранення. Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає УНН.
"Від початку цієї доби станом на 12:00 російсько-окупаційні війська здійснили вже десять обстрілів оборонних позицій підрозділів Об’єднаних сил, з них половина - із застосуванням мінометів 82-го калібру", - зазначив представник прес-служби Міноборони.
За його словами, бойовики двічі відкривали вогонь на луганському напрямку, а саме біля села Хутір Вільний та села Новотошківське. В районі останнього військовослужбовці ООС зафіксували вибухи десятка мін калібру 82 мм та постріли з гранатометів та стрілецької зброї.
На донецькому напрямку доба почалася з ворожих мінометних обстрілів Авдіївки, Лебединського та Павлополя. За підрахунками Штабу операції Об’єднаних сил, вже з початку поточної доби російсько-окупаційні війська загалом випустили щонайменше чотири десятки мінометних снарядів калібру 82 мм.
При цьому спікер додав, що українські військовослужбовці шість разів відкривали вогонь у відповідь, аби придушити ворожу активність.
"Внаслідок обстрілів від початку цієї доби один український військовий дістав поранення. Наразі він отримує необхідну медичну допомогу", - додав речник МОУ.
Нагадаємо, протягом 3 листопада ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.