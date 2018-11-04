Позиції ОС на Донбасі з ночі обстріляли 10 разів, є поранений

КИЇВ. 4 листопада. УНН. З початку поточної доби станом на 12 годину дня російсько-окупаційні війська здійснили вже десять обстрілів оборонних позицій підрозділів Об’єднаних сил, внаслідок обстрілів від початку цієї доби один український військовий дістав поранення. Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає УНН.