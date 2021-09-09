Украинцы больше всего не любят Путина и Лукашенко - опрос

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. В течение последних двух лет отношение украинцев к президенту Беларуси Александру Лукашенко ухудшилось вдвое. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы “Рейтинг”, сообщает УНН.

Детали

По результатам опроса, отношение к президентам Беларуси и России среди украинцев преимущественно негативное.

В частности, к Александру Лукашенко отрицательно относятся 59% опрошенных, положительно — 34%. В то же время в течение последнего года положительное отношение к президенту Беларуси ухудшилось с 45 до 34%, а в течение последних двух снизилось вдвое: с 67 до 34%.

К Владимиру Путину негативно относится 81%, положительно — только 15%.

Среди основных мировых лидеров украинцы лучше относятся к канцлеру Германии Ангеле Меркель: 73% — положительно, 19% — отрицательно. А также к президенту США Джозефу Байдену: 64% — положительно, 19% — отрицательно. В то же время за последние несколько месяцев отношение к президенту США несколько улучшилось, а к канцлеру Германии — несколько ухудшилось.

Президента Франции Эммануэля Макрона положительно оценили 57% опрошенных, отрицательно — 19%, затруднились оценить или не знают такого — 23%.

Президента Польши Анджея Дуду положительно оценили 54% украинцев, отрицательно — 10%, затруднились оценить или не знают такого — 37%.

Добавим

Опрос проводился с 2 по 4 сентября 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более чем 2,0%.

Напомним

Согласно опросу, если бы в сентябре этого года состоялись президентские выборы, то большинство украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского. Уровень доверия к действующему главе государства с августа вырос на 17%.

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