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Українці найбільше не люблять Путіна та Лукашенка - опитування

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Протягом останніх двох років ставлення українців до президента Білорусі Олександра Лукашенка погіршилося вдвічі. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи “Рейтинг”, інформує УНН.

Деталі

За результатами опитування, ставлення до президентів Білорусі та Росії серед українців переважно негативне.

Зокрема, до Олександра Лукашенка негативно ставляться 59% опитаних, позитивно — 34%. Водночас протягом останнього року позитивне ставлення до президента Білорусі погіршилося з 45 до 34%, а протягом останніх двох знизилося вдвічі: з 67 до 34%.

До Володимира Путіна негативно ставиться 81%, позитивно — лише 15%.

Серед основних світових лідерів найкраще українці ставляться до канцлера Німеччини Ангели Меркель: 73% — позитивно, 19% — негативно. А також до президента США Джозефа Байдена: 64% — позитивно, 19% — негативно. Водночас упродовж останніх кілька місяців ставлення до президента США дещо покращилось, до канцлера Німеччини — дещо погіршилось.

Президента Франції Емануеля Макрона позитивно оцінили 57% опитаних, негативно — 19%, не змогли оцінити або не знають такого — 23%.

Президента Польщі Анджея Дуду позитивно оцінили 54% українців, негативно — 10%, не змогли оцінити або не знають такого — 37%.

Додамо

Опитування проводили з 2 до 4 вересня 2021 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,0%.

Нагадаємо

Згідно з опитуванням, якби у вересні цього року відбулися президентські вибори, то більшість українців проголосували б за Володимира Зеленського. Рівень довіри до чинного глави держави від серпня зріс на 17%.

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