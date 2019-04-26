Пожар в лесничестве в Житомирской области потушили

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 106407 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110446 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 113153 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114073 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 142290 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115137 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140084 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144961 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130354 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130379 просмотра

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Пожар в лесничестве в Житомирской области потушили

Пожар в лесничестве в Житомирской области потушили

Киев  •  УНН

 • 12104 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Житомирской области ликвидировали пожар на территории Виступовицького лесничества ГП "Овручское специализированное лесное хозяйство" Овручского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.

"Пожар на территории Виступовицького лесничества Овручского района ликвидирован", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возгорание ликвидировали в 19:00.

Работу авиации ГСЧС завершена.

"В течение 26 апреля авиацией ГСЧС осуществлено 13 сбросов (50 т) воды. Всего с начала работ осуществлено 18 сбросов (84 т) воды", - отметили спасатели.

К тушению привлекли 136 человек на 20 единицах техники, из них от ГСЧС 30 человек личного состава и 6 единиц техники.

Напомним, 25 апреля в 16:00 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с. Борутино Овручского района на территории ГП "Овручское специализированное лесное хозяйство" возник пожар лесного массива.

В пятницу, 26 апреля, в 13:00 пожар на территории Виступовицького лесничества ГП "Овручское специализированное лесное хозяйство" на площади около 10 га было локализовано.

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