Пожар в лесничестве в Житомирской области потушили

"Пожар на территории Виступовицького лесничества Овручского района ликвидирован", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возгорание ликвидировали в 19:00.

Работу авиации ГСЧС завершена.

"В течение 26 апреля авиацией ГСЧС осуществлено 13 сбросов (50 т) воды. Всего с начала работ осуществлено 18 сбросов (84 т) воды", - отметили спасатели.

К тушению привлекли 136 человек на 20 единицах техники, из них от ГСЧС 30 человек личного состава и 6 единиц техники.

Напомним, 25 апреля в 16:00 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с. Борутино Овручского района на территории ГП "Овручское специализированное лесное хозяйство" возник пожар лесного массива.

В пятницу, 26 апреля, в 13:00 пожар на территории Виступовицького лесничества ГП "Овручское специализированное лесное хозяйство" на площади около 10 га было локализовано.