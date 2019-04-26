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Пожежу в лісництві на Житомирщині загасили

Пожежу в лісництві на Житомирщині загасили

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Житомирській області ліквідували пожежу на території Виступовицького лісництва ДП "Овруцьке спеціалізоване лісове господарство" Овруцького району. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС в області.

"Пожежу на території Виступовицького лісництва Овруцького району ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що займання ліквідували о 19:00.

Роботу авіації ДСНС завершено.

"Протягом 26 квітня авіацією ДСНС здійснено 13 скидів (50 т) води. Всього з початку робіт здійснено 18 скидів (84 т) води", - зазначили рятувальники.

До гасіння залучили 136 осіб на 20 одиницях техніки, з них від ДСНС 30 осіб особового складу і 6 одиниць техніки.

Нагадаємо, 25 квітня о 16:00 до ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу с. Борутино Овруцького району на території ДП "Овруцьке спеціалізоване лісове господарство" виникла пожежа лісового масиву.

У п'ятницю, 26 квітня, о 13:00 пожежу на території Виступовицького лісництва ДП "Овруцьке спеціалізоване лісове господарство" на площі близько 10 га було локалізовано.

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