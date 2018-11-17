Пожар в многоэтажке на столичном Подоле потушили
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Пожар в столичной 19-этажке на улице Сергея Данченко, 32, в Подольском районе потушили, всего было эвакуировано 30 человек, еще четверых спасли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В 14:52 возгорание локализовано. В 15:16 возгорание ликвидировано. Жертв и пострадавших нет. Спасатели спасли 4 человека и 30 человек выведены на безопасное расстояние", - сообщили в ведомстве.
По данным спасателей, возгорание электрокабелей в шахте с 3 по 18 этаж возникло в этом 19-этажном жилом доме в Подольском районе столицы в 13:33.
Тушил пожар 61 спасатель с 15 единицами техники.
Напомним, масштабный пожар произошел на Минском рынке в столице.