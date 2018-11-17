Пожежу у багатоповерхівці на столичному Подолі загасили
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Пожежу у столичній 19-поверхівці на вулиці Сергія Данченка, 32, у Подільському районі загасили, загалом було евакуйовано 30 людей, ще чотирьох врятували. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"О 14:52 загорання локалізовано. О 15:16 загорання ліквідовано. Жертв та потерпілих немає. Рятувальниками врятовано 4 чоловіка та 30 осіб виведено на безпечну відстань", - повідомили у відомстві.
За даними рятувальників, загорання електрокабелів у шахті з 3 по 18 поверх виникло у цьому 19-поверховому житловому будинку в Подільському районі столиці о 13:33.
Гасив пожежу 61 рятувальник з 15 одиницями техніки.
Нагадаємо, масштабна пожежа сталася на Мінському ринку у столиці.