Пожар на свалке в Полтаве потушили
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Спасатели ликвидировали пожар на полтавской городской свалке, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"4 августа в 15:36 пожар был ликвидирован. Участие в ликвидации принимали 20 человек личного состава и 5 единиц техники", - говорится в сообщении.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, 3 августа в 18:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов в с. Макуховка Полтавского района.