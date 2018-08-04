Пожар на свалке в Полтаве потушили

"4 августа в 15:36 пожар был ликвидирован. Участие в ликвидации принимали 20 человек личного состава и 5 единиц техники", - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, 3 августа в 18:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов в с. Макуховка Полтавского района.