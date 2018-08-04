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Пожежу на сміттєзвалищі у Полтаві загасили

Пожежу на сміттєзвалищі у Полтаві загасили

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу на полтавському міському сміттєзвалищі, передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.

“4 серпня о 15:36 пожежу ліквідували. Участь у ліквідації брали 20 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки”, — йдеться у повідомленні.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 3 серпня о 18:50 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу на Полтавському міському звалищі твердих побутових відходів у с. Макухівка Полтавського району.

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