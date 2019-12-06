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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 74222 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 42194 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 111380 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 143392 просмотра

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Пожар в колледже в Одессе: пострадавшим окажут материальную помощь

Пожар в колледже в Одессе: пострадавшим окажут материальную помощь

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Одесская мэрия окажет материальную помощь пострадавшим и семьям погибших в результате пожара в колледже, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу учреждения.

"Всем пострадавшим и семьям погибших во время трагедии на ул. Троицкой будет оказана материальная помощь за счет средств бюджета города Одессы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в мэрию обратились предприниматели и частные лица, которые хотели оказать материальную помощь, поэтому мэрия разместила на сайте реквизиты для перевода средств. Информация о благотворителях и отчет об использовании средств будет изложена в открытом доступе.

Напомним, в результате пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибло 4 человека, 13 человек считаются пропавшими без вести, в больницах остаются 22 пострадавших, из них 12 - студенты.

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