Пожар в колледже в Одессе: пострадавшим окажут материальную помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Одесская мэрия окажет материальную помощь пострадавшим и семьям погибших в результате пожара в колледже, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу учреждения.
"Всем пострадавшим и семьям погибших во время трагедии на ул. Троицкой будет оказана материальная помощь за счет средств бюджета города Одессы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в мэрию обратились предприниматели и частные лица, которые хотели оказать материальную помощь, поэтому мэрия разместила на сайте реквизиты для перевода средств. Информация о благотворителях и отчет об использовании средств будет изложена в открытом доступе.
Напомним, в результате пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибло 4 человека, 13 человек считаются пропавшими без вести, в больницах остаются 22 пострадавших, из них 12 - студенты.