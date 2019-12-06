Пожар в колледже в Одессе: пострадавшим окажут материальную помощь

"Всем пострадавшим и семьям погибших во время трагедии на ул. Троицкой будет оказана материальная помощь за счет средств бюджета города Одессы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в мэрию обратились предприниматели и частные лица, которые хотели оказать материальную помощь, поэтому мэрия разместила на сайте реквизиты для перевода средств. Информация о благотворителях и отчет об использовании средств будет изложена в открытом доступе.

Напомним, в результате пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибло 4 человека, 13 человек считаются пропавшими без вести, в больницах остаются 22 пострадавших, из них 12 - студенты.