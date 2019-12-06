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Пожежа у коледжі в Одесі: постраждалим нададуть матеріальну допомогу

Пожежа у коледжі в Одесі: постраждалим нададуть матеріальну допомогу

Київ • УНН

 • 10456 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Одеська мерія надасть матеріальну допомогу постраждалим і сім'ям загиблих через пожежу в коледжі, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу установи.

"Всім постраждалим і сім'ям загиблих під час трагедії на вул. Троїцької буде надано матеріальну допомогу за рахунок коштів бюджету міста Одеси", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що в мерію звернулися підприємці і приватні особи, які хотіли надати матеріальну допомогу, тому мерія розмістила на сайті реквізити для переказу коштів. Інформація про благодійників і звіт про використання коштів буде викладена у відкритий доступ.

Нагадаємо, в результаті пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу загинуло 4 людини, 13 осіб вважаються зниклими без вести, в лікарнях залишаються 22 постраждалих, з них 12 - студенти.

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