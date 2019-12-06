Пожежа у коледжі в Одесі: постраждалим нададуть матеріальну допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Одеська мерія надасть матеріальну допомогу постраждалим і сім'ям загиблих через пожежу в коледжі, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу установи.
"Всім постраждалим і сім'ям загиблих під час трагедії на вул. Троїцької буде надано матеріальну допомогу за рахунок коштів бюджету міста Одеси", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що в мерію звернулися підприємці і приватні особи, які хотіли надати матеріальну допомогу, тому мерія розмістила на сайті реквізити для переказу коштів. Інформація про благодійників і звіт про використання коштів буде викладена у відкритий доступ.
Нагадаємо, в результаті пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу загинуло 4 людини, 13 осіб вважаються зниклими без вести, в лікарнях залишаються 22 постраждалих, з них 12 - студенти.