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Пожар в Гранд-Каньоне в США до сих пор бушует – спустя месяц после начала

Киев • УНН

 • 672 просмотра

Спустя месяц после вспышки лесного пожара Dragon Bravo в Гранд-Каньоне, спровоцированного молнией 4 июля, пожарные продолжают борьбу с огнем. Пожар, охвативший более 50 000 гектаров, повредил отель, туристический центр и водоочистную станцию, выпустив хлор.

Пожар в Гранд-Каньоне в США до сих пор бушует – спустя месяц после начала

Через месяц после того, как лесной пожар вспыхнул на краю Гранд-Каньона в США, американские пожарные в понедельник все еще пытались взять огонь под контроль, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Удар молнии 4 июля, в День независимости США, спровоцировал пожар, который быстро распространился по северному краю каньона, что является главной приманкой для местных и иностранных туристов.

Пожару Dragon Bravo, названному в честь скальной формации "Дрэгон" вблизи места возгорания, изначально позволяли гореть без препятствий, поскольку это часть природного цикла, прореживающего растительность и обновляющего ландшафт.

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Но через неделю сильный ветер, пронесшийся по Аризоне, раздул огонь, в результате чего огонь поразил большой отель, а также туристический центр в Норт-Рим и несколько гостевых домиков.

Также была повреждена близлежащая водоочистная станция, в результате чего в окружающую среду выделился газообразный хлор.

С пожаром, площадь которого на сегодня превышает 50 000 гектаров, активно борются более 1000 человек личного состава - с воздуха и земли.

"(В воскресенье) пожарные патрулировали и контролировали восточный и западный фланги пожара, - сообщили в понедельник руководители ликвидации последствий пожара. - Несмотря на относительную влажность до четырех процентов, им удалось минимизировать распространение огня".

"В юго-западной части пожара пожарные смогли непосредственно заняться тушением", - отметили они.

Уровень локализации - площадь периметра, где пожарные полностью остановили распространение огня - в понедельник составлял 13%.

Влажность в регионе остается низкой, а сезонный муссон приносит осадки значительно ниже ожидаемого уровня, указывает издание.

Дополнение

Ежегодно в Северной Америке бушуют десятки лесных пожаров, многие из которых возникают из-за молний.

Те, что не представляют угрозы населенным пунктам, теперь часто оставляют гореть лесорубы, которые понимают необходимость восстановления лесов, которое приносят такие пожары. Эта политика противоречит тому, что действовало большую часть последних 150 лет, когда руководители занимали агрессивную позицию по тушению пожаров.

Это имело непредсказуемый эффект: некоторые районы были перегружены "топливом" для пожаров, и в случае возгорания они могли гореть гораздо сильнее и быстрее.

Хотя лесные пожары - это естественное явление, деятельность человека, в частности бесконтрольное использование ископаемых, изменяет климат, часто повышая вероятность возникновения пожаров и делая их более разрушительными, указывает издание.

Юлия Шрамко

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