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Пожежа в Гранд-Каньйоні у США досі вирує - через місяць після початку

Київ • УНН

 • 704 перегляди

Через місяць після спалаху лісової пожежі Dragon Bravo у Гранд-Каньйоні, спровокованої блискавкою 4 липня, пожежники продовжують боротьбу з вогнем. Пожежа, що охопила понад 50 000 гектарів, пошкодила готель, туристичний центр та водоочисну станцію, випустивши хлор.

Пожежа в Гранд-Каньйоні у США досі вирує - через місяць після початку

Через місяць після того, як лісова пожежа спалахнула на краю Гранд-Каньйону у США, американські пожежники в понеділок все ще намагалися взяти вогонь під контроль, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Удар блискавки 4 липня, у День незалежності США, спровокував пожежу, яка швидко поширилася північним краєм каньйону, що є головною принадою для місцевих та іноземних туристів.

Пожежі Dragon Bravo, названій на честь скельної формації "Дрегон" поблизу місця загоряння, спочатку дозволяли горіти без перешкод, оскільки це частина природного циклу, що проріджує рослинність та оновлює ландшафт.

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Але через тиждень сильний вітер, що пронісся Аризоною, роздув вогонь, внаслідок чого вогонь вразив великий готель, а також туристичний центр у Норт-Рим і кілька гостьових будиночків.

Також було пошкоджено прилеглу водоочисну станцію, внаслідок чого в довкілля виділився газоподібний хлор.

З пожежею, площа якої на сьогодні перевищує 50 000 гектарів, активно борються понад 1000 осіб особового складу - із повітря та землі.

"(У неділю) пожежники патрулювали та контролювали східний та західний фланги пожежі, - повідомили у понеділок керівники ліквідації наслідків пожежі. - Попри відносну вологість до чотирьох відсотків, їм вдалося мінімізувати поширення вогню".

"У південно-західній частині пожежі пожежники змогли безпосередньо зайнятися гасінням", - зазначили вони.

Рівень локалізації - площа периметра, де пожежники повністю зупинили поширення вогню - у понеділок становив 13%.

Вологість в регіоні залишається низькою, а сезонний мусон приносить опади значно нижче очікуваного рівня, вказує видання.

Доповнення

Щорічно в Північній Америці вирують десятки лісових пожеж, багато з яких виникають через блискавки.

Ті, що не становлять загрози населеним пунктам, тепер часто залишають горіти лісоруби, які розуміють необхідність відновлення лісів, яке приносять такі пожежі. Ця політика суперечить тому, що діяло більшу частину останніх 150 років, коли керівники займали агресивну позицію щодо гасіння пожеж.

Це мало непередбачуваний ефект: деякі райони були перевантажені "паливом" для пожеж, і в разі загоряння вони могли горіти набагато сильніше та швидше.

Хоча лісові пожежі - це природне явище, діяльність людини, зокрема безконтрольне використання копалин, змінює клімат, часто підвищуючи ймовірність виникнення пожеж і роблячи їх більш руйнівним, вказує видання.

Юлія Шрамко

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