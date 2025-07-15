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Лісова пожежа знищила історичний будиночок у Гранд-Каньйоні після рішення не гасити вогонь

Київ • УНН

 • 2648 перегляди

Лісова пожежа в Гранд-Каньйоні, що спалахнула 4 липня від блискавки, знищила історичний Grand Canyon Lodge та понад 70 споруд. Влада спочатку дозволила вогню горіти, що викликало федеральне розслідування.

Лісова пожежа знищила історичний будиночок у Гранд-Каньйоні після рішення не гасити вогонь

У США лісова пожежа знищила історичний будиночок Grand Canyon Lodge у Гранд-Каньйоні, поширившись після того, як їй дозволили горіти кілька днів, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

"Лісова пожежа, яка охопила історичний будиночок у Гранд-Каньйоні та вийшла з-під контролю в понеділок, горіла кілька днів, перш ніж розгорілася на вихідних, що викликало ретельну увагу до рішення служби національних парків не одразу агресивно боротися з вогнем", - ідеться у повідомленні.

Лісова пожежа вздовж більш ізольованого Норт-Рим каньйону, куди більшість відвідувачів не наважуються їхати, швидко розгорілася без можливості локалізації, повідомили представники пожежної служби. Про постраждалих не повідомлялося, але було втрачено понад 70 споруд, включаючи центр для відвідувачів та кілька будиночків.

Спочатку пожежа не викликала тривоги після того, як спалахнула від удару блискавки 4 липня. Чотири дні потому служба парків заявила, що вогню дозволили горіти на благо землі, і пожежні бригади пильно стежать за ситуацією. "Наразі немає загроз інфраструктурі чи громадській безпеці", - повідомив парк у Facebook.

Потім, через три дні, у п'ятницю, пожежники та служба парків розіслали попередження про "негайну евакуацію", оскільки пожежа зросла майже у вісім разів протягом дня, досягши понад 3,6 квадратних кілометра.

Губернатор Аризони Кеті Гоббс закликала до федерального розслідування дій служби парків у боротьбі з пожежею. "Федеральний уряд вирішив керувати цією пожежею як контрольованим випалюванням протягом найсухішої та найспекотнішої частини літа в Аризоні", - сказала губернатор у неділю в дописі в соціальних мережах.

Спочатку влада використовувала стратегію "обмеження та локалізації", але перейшла до активного гасіння, оскільки пожежа - одна з двох, з якими пожежники мають справу на Норт-Рим - швидко зростала через високі температури, низьку вологість та сильні пориви вітру, повідомили пожежники.

Вогонь знищив будиночок Grand Canyon Lodge, єдиний готель у Норт-Рим парку, а також житло для співробітників та очисну споруду стічних вод, повідомив у неділю начальник парку Ед Кібл.

У понеділок пожежа Dragon Bravo, яка знищила готель та інші споруди вздовж Норт-Рим Гранд-Каньону, поширилася на площу майже 23 квадратні кілометри.

Пожежа White Sage також значно розрослася, охопивши територію площею 199 квадратних кілометрів без локалізації. Офіційні особи повідомили про прогрес у боротьбі із пожежею.

Посадовці парку закрили доступ до Норт-Рим до кінця року, менш популярної зони, яка приваблює лише близько 10% мільйонів відвідувачів Гранд-Каньйону щорічно.

Туристів у цьому районі евакуювали, а рафтерам на річці Колорадо, яка проходить через каньйон, сказали обходити Phantom Ranch, форпост з котеджами та гуртожитками. Стежки до цього району з Норт-Рим та Саут-Рим каньйону також були закриті.

З повітря можна було побачити клуби чорного диму, що піднімалися над межами каньйону, та частини парку у серпанку.

Лісові пожежі в Греції призвели до евакуації на тлі повернення до Європи хвилі спеки10.07.25, 11:37 • 1719 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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