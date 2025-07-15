Лесной пожар уничтожил исторический домик в Гранд-Каньоне после решения не тушить огонь
Киев • УНН
Лесной пожар в Гранд-Каньоне, вспыхнувший 4 июля от молнии, уничтожил исторический Grand Canyon Lodge и более 70 сооружений. Власти изначально разрешили огню гореть, что вызвало федеральное расследование.
В США лесной пожар уничтожил исторический домик Grand Canyon Lodge в Гранд-Каньоне, распространившись после того, как ему позволили гореть несколько дней, пишет УНН со ссылкой на AP.
Детали
"Лесной пожар, охвативший исторический домик в Гранд-Каньоне и вышедший из-под контроля в понедельник, горел несколько дней, прежде чем разгорелся на выходных, что вызвало тщательное внимание к решению службы национальных парков не сразу агрессивно бороться с огнем", - говорится в сообщении.
Лесной пожар вдоль более изолированного Норт-Рим каньона, куда большинство посетителей не осмеливаются ехать, быстро разгорелся без возможности локализации, сообщили представители пожарной службы. О пострадавших не сообщалось, но было потеряно более 70 сооружений, включая центр для посетителей и несколько домиков.
Изначально пожар не вызывал тревоги после того, как вспыхнул от удара молнии 4 июля. Четыре дня спустя служба парков заявила, что огню позволили гореть на благо земли, и пожарные бригады пристально следят за ситуацией. "Сейчас нет угроз инфраструктуре или общественной безопасности", - сообщил парк в Facebook.
Затем, через три дня, в пятницу, пожарные и служба парков разослали предупреждение о "немедленной эвакуации", поскольку пожар вырос почти в восемь раз в течение дня, достигнув более 3,6 квадратных километра.
Губернатор Аризоны Кэти Хоббс призвала к федеральному расследованию действий службы парков в борьбе с пожаром. "Федеральное правительство решило управлять этим пожаром как контролируемым выжиганием в течение самой сухой и жаркой части лета в Аризоне", - сказала губернатор в воскресенье в сообщении в социальных сетях.
Изначально власти использовали стратегию "ограничения и локализации", но перешли к активному тушению, поскольку пожар - один из двух, с которыми пожарные имеют дело на Норт-Рим - быстро рос из-за высоких температур, низкой влажности и сильных порывов ветра, сообщили пожарные.
Огонь уничтожил домик Grand Canyon Lodge, единственный отель в Норт-Рим парка, а также жилье для сотрудников и очистное сооружение сточных вод, сообщил в воскресенье начальник парка Эд Кибл.
В понедельник пожар Dragon Bravo, который уничтожил отель и другие сооружения вдоль Норт-Рим Гранд-Каньона, распространился на площадь почти 23 квадратных километра.
Пожар White Sage также значительно разросся, охватив территорию площадью 199 квадратных километров без локализации. Официальные лица сообщили о прогрессе в борьбе с пожаром.
Чиновники парка закрыли доступ к Норт-Рим до конца года, менее популярной зоны, которая привлекает лишь около 10% миллионов посетителей Гранд-Каньона ежегодно.
Туристов в этом районе эвакуировали, а рафтерам на реке Колорадо, которая проходит через каньон, сказали обходить Phantom Ranch, форпост с коттеджами и общежитиями. Тропы к этому району из Норт-Рим и Саут-Рим каньона также были закрыты.
С воздуха можно было увидеть клубы черного дыма, поднимавшиеся над границами каньона, и части парка в дымке.
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