Лесной пожар уничтожил исторический домик в Гранд-Каньоне после решения не тушить огонь

В США лесной пожар уничтожил исторический домик Grand Canyon Lodge в Гранд-Каньоне, распространившись после того, как ему позволили гореть несколько дней, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

"Лесной пожар, охвативший исторический домик в Гранд-Каньоне и вышедший из-под контроля в понедельник, горел несколько дней, прежде чем разгорелся на выходных, что вызвало тщательное внимание к решению службы национальных парков не сразу агрессивно бороться с огнем", - говорится в сообщении.

Лесной пожар вдоль более изолированного Норт-Рим каньона, куда большинство посетителей не осмеливаются ехать, быстро разгорелся без возможности локализации, сообщили представители пожарной службы. О пострадавших не сообщалось, но было потеряно более 70 сооружений, включая центр для посетителей и несколько домиков.

Изначально пожар не вызывал тревоги после того, как вспыхнул от удара молнии 4 июля. Четыре дня спустя служба парков заявила, что огню позволили гореть на благо земли, и пожарные бригады пристально следят за ситуацией. "Сейчас нет угроз инфраструктуре или общественной безопасности", - сообщил парк в Facebook.

Затем, через три дня, в пятницу, пожарные и служба парков разослали предупреждение о "немедленной эвакуации", поскольку пожар вырос почти в восемь раз в течение дня, достигнув более 3,6 квадратных километра.

Губернатор Аризоны Кэти Хоббс призвала к федеральному расследованию действий службы парков в борьбе с пожаром. "Федеральное правительство решило управлять этим пожаром как контролируемым выжиганием в течение самой сухой и жаркой части лета в Аризоне", - сказала губернатор в воскресенье в сообщении в социальных сетях.

Изначально власти использовали стратегию "ограничения и локализации", но перешли к активному тушению, поскольку пожар - один из двух, с которыми пожарные имеют дело на Норт-Рим - быстро рос из-за высоких температур, низкой влажности и сильных порывов ветра, сообщили пожарные.

Огонь уничтожил домик Grand Canyon Lodge, единственный отель в Норт-Рим парка, а также жилье для сотрудников и очистное сооружение сточных вод, сообщил в воскресенье начальник парка Эд Кибл.

В понедельник пожар Dragon Bravo, который уничтожил отель и другие сооружения вдоль Норт-Рим Гранд-Каньона, распространился на площадь почти 23 квадратных километра.

Пожар White Sage также значительно разросся, охватив территорию площадью 199 квадратных километров без локализации. Официальные лица сообщили о прогрессе в борьбе с пожаром.

Чиновники парка закрыли доступ к Норт-Рим до конца года, менее популярной зоны, которая привлекает лишь около 10% миллионов посетителей Гранд-Каньона ежегодно.

Туристов в этом районе эвакуировали, а рафтерам на реке Колорадо, которая проходит через каньон, сказали обходить Phantom Ranch, форпост с коттеджами и общежитиями. Тропы к этому району из Норт-Рим и Саут-Рим каньона также были закрыты.

С воздуха можно было увидеть клубы черного дыма, поднимавшиеся над границами каньона, и части парка в дымке.

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