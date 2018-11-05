Внедорожник с пассажирами перевернулся на рельсы, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Запорожской области внедорожник перевернулся возле железнодорожного переезда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Запорожской области.
Так, сообщение о ДТП на автодороге Энергодар - К.Днепровка поступило к спасателям сегодня в 15:22.
"Как выяснилось, во время движения внедорожник BMW перевернулся вблизи железнодорожного переезда, а пассажиров и водителя выбросило наружу. В результате ДТП погиб 1 человек, еще трое мужчин и женщина травмированы", - говорится в сообщении.
В то же время в отделе коммуникации управления областной полиции УНН сообщили, что предварительная причина аварии - водитель 1991 года рождения не справился с управлением, съехал в кювет, в результате чего автомобиль несколько раз перевернулся и упал на железнодорожное полотно.
"В автомобиле находилось 4 пассажира. Мужчина 1990 года рождения погиб на месте. Пострадавших мужчин 1989, 1994 года рождения и женщину 1995 года рождения госпитализировано", - уточнили в ГУНП.
Напомним, в Николаевской области на железнодорожном переезде столкнулись "Интерсити" и легковой автомобиль. В результате погибли два человека.