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Внедорожник с пассажирами перевернулся на рельсы, есть погибший

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Запорожской области внедорожник перевернулся возле железнодорожного переезда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Так, сообщение о ДТП на автодороге Энергодар - К.Днепровка поступило к спасателям сегодня в 15:22.

"Как выяснилось, во время движения внедорожник BMW перевернулся вблизи железнодорожного переезда, а пассажиров и водителя выбросило наружу. В результате ДТП погиб 1 человек, еще трое мужчин и женщина травмированы", - говорится в сообщении.

В то же время в отделе коммуникации управления областной полиции УНН сообщили, что предварительная причина аварии - водитель 1991 года рождения не справился с управлением, съехал в кювет, в результате чего автомобиль несколько раз перевернулся и упал на железнодорожное полотно.

"В автомобиле находилось 4 пассажира. Мужчина 1990 года рождения погиб на месте. Пострадавших мужчин 1989, 1994 года рождения и женщину 1995 года рождения госпитализировано", - уточнили в ГУНП.

Напомним, в Николаевской области на железнодорожном переезде столкнулись "Интерсити" и легковой автомобиль. В результате погибли два человека.

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