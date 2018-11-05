Позашляховик із пасажирами перекинувся на рейки, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Запорізькій області позашляховик перекинувся біля залізничного переїзду. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Запорізькій області.
Так, повідомлення про ДТП на автошляху Енергодар - К.Дніпровка надійшло до рятувальників сьогодні о 15:22.
"Як з’ясувалося, під час руху позашляховик BMW перекинувся поблизу залізничного переїзду, а пасажирів і водія викинуло назовні. Внаслідок ДТП загинула 1 людина, ще троє чоловіків та жінка травмовані", - йдеться в повідомленні.
Водночас у відділі комунікації управління обласної поліції УНН повідомили, що попередня причина аварії - водій 1991 року народження не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, через що автівка кілька разів перекинулася і впала на залізничне полотно.
"В автомобілі знаходилося 4 пасажири. Чоловік 1990 року народження загинув на місці. Постраждалих чоловіків 1989, 1994 років народження та жінку 1995 року народження госпіталізовано", - уточнили у ГУНП.
Нагадаємо, у Миколаївській області на залізничному переїзді зіткнулися "Інтерсіті" та легковий автомобіль. Внаслідок цього загинули двоє людей.