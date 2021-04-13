Поезда в "красную" Полтавскую область пока не отменяют: все может измениться за неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Укрзализныця за неделю проработает формат ограничений по Полтавской области, которая с 15 апреля относится к "красной" зоне по темпам распространения коронавируса. А пока поезда дальнего следования курсируют без изменений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
Цитата
"Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Полтавская область переходит в перечень "красных" карантинных зон с 00:00 15 апреля. Укрзализныцей, Министерствами инфраструктуры и здравоохранения в течение недели будут обработаны и поданы предложения по организации перевозок в регионе", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в настоящее время не ограничивается продажа билетов и высадка-посадка пассажиров.
"Также следует отметить, что Полтава является стратегически важным транспортным узлом, поэтому решение о дополнительных ограничениях приниматься после детального анализа недельной динамики развития эпидемиологической ситуации. О введении ограничений и их характере Укрзализныця сообщит дополнительно", - отмечается в сообщении.
Что было раньше
С четверга, 15 апреля, Полтавская область войдет в зону с "красным" уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19.
Дополнение
В Полтавской области за 12 апреля было зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Всего в Украине зафиксировано уже 1872000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 12 апреля, - 11,6 тысячи, рост почти в полтора раза против показателя днем ранее. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 457.