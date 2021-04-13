Поїзди до "червоної" Полтавщини поки не відміняють: усе може змінитися за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Укрзалізниця за тиждень опрацює формат обмежень щодо Полтавської області, яка з 15 квітня належить до “червоної" зони за темпами поширення коронавірусу. Доти потяги далекого сполучення курсують без змін. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
Цитата
“Згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Полтавська область переходить до переліку „червоних“ карантинних зон з 00:00 15 квітня. Укрзалізниця, Міністерства інфраструктури та охорони здоров’я протягом тижня опрацюють та подадуть пропозиції щодо організації перевезень у регіоні”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на цей час не обмежується продаж квитків і висадка-посадка пасажирів.
“Також слід відзначити, що Полтава є стратегічно важливим транспортним вузлом, відтак рішення щодо додаткових обмежень ухвалюватиметься після детального аналізу тижневої динаміки розвитку епідеміологічної ситуації. Про запровадження обмежень та їхній характер Укрзалізниця повідомить додатково”, — зазначається в повідомленні.
Що було раніше
З четверга, 15 квітня, Полтавська область увійде до зони з “червоним” рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Доповнення
В Полтавській області за 12 квітня було зафіксовано 794 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні зафіксовано вже 1,872 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 12 квітня, — 11,6 тисячі, зростання майже у півтора раза проти показника днем раніше. Високий показник летальних випадків за добу — 457.