Поезд загорелся на территории депо в Тернополе

В воскресенье 30 октября в 5:50 спасателям пришло сообщение о горении дизель-поезда на территории вагонного депо в Тернополе на ул.Татарская.

"Установлено, что около 5:45, на 3-ем ремонтном пути "Мотор-вагонного депо Тернополь", возник пожар дизельного мотор-вагона, что готовился к проведению ремонтных работ", - сказано в сообщении.

Площадь пожара составила 50 кв.м.

В результате пожара уничтожено салон пассажирского вагона и задний переходный тамбур, повреждены передний переходный тамбур.

В 6:06 пожар был локализован, а 6:22 полностью ликвидирован. На месте происшествия погибших и травмированных не обнаружено.

Причина возникновения пожара устанавливается.