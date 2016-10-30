Поїзд загорівся на території депо в Тернополі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На території вагонного депо в Тернополі згорів пасажирський вагон поїзда. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України у Тернопільській області.
У неділю 30 жовтня о 05:50 до рятувальників надійщло повідомлення про горіння дизель-поїзду на території вагонного депо у Тернополі на вул.Татарській.
“Встановлено, що близько 05:45, на 3-й ремонтній колії „Мотор-вагонного депо Тернопіль“, виникла пожежа дизельного мотор-вагону, що готувався до проведення ремонтних робіт”, — сказано у повідомленні.
Площа пожежі становила 50 кв.м.
Внаслідок пожежі знищено салон пасажирського вагону та задній перехідний тамбур, пошкоджено передній перехідний тамбур.
О 06:06 пожежу було локалізовано, а 06:22 повністю ліквідовано. На місці події загиблих та травмованих не виявлено.
Причина виникнення пожежі встановлюється.