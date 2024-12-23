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Появление катеров требует дополнительного внимания: через Бердянск, в направлении Херсона оккупанты подтягивают технику

Появление катеров требует дополнительного внимания: через Бердянск, в направлении Херсона оккупанты подтягивают технику

Киев  •  УНН

 • 9011 просмотра

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Российские тягачи транспортируют два военных катера через Бердянск в направлении Херсона. Зафиксирован бортовой номер 4006 и тактические маркировки одного из катеров.

На ВОТ обнаружена транспортировка российскими тягачами военных катеров: безопасно сфотографировать было сложно, но зафиксирован бортовой номер и схематические тактические маркировки, сообщает аналитический ТГ-канал Петра Андрющенко.

Учитывая попытки активности в районе Херсона - направление и цель понятны, говорится в заметке andriyshTime, передает УНН.

Детали

В заметке Андрющенко отмечается, что хотя военные перемещения без существенных изменений в направлении Времеевского и Кураховского направлений, в то же время зафиксирована транспортировка тягачами военных катеров в направлении Херсона.

Вчера зафиксирована транспортировка тягачами двух военных катеров через центр города в направлении Бердянска и далее в направлении Херсона. Учитывая попытки активности на островах в районе Херсона - направление и цель понятны. Наши люди не смогли безопасно сфотографировать, однако бортовой номер 4006 одного и схематические тактические маркировки обозначили схематично. Именно появление катеров является главной и необычной новостью, требующей дополнительного внимания

- информирует руководитель «Центра учинайн оккупации» Петр Андрющенко.
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В оккупированном Мариуполе громко: что известно19 дек. 2024, 13:49 • 13457 просмотров

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