Появление катеров требует дополнительного внимания: через Бердянск, в направлении Херсона оккупанты подтягивают технику

На ВОТ обнаружена транспортировка российскими тягачами военных катеров: безопасно сфотографировать было сложно, но зафиксирован бортовой номер и схематические тактические маркировки, сообщает аналитический ТГ-канал Петра Андрющенко.

Учитывая попытки активности в районе Херсона - направление и цель понятны, говорится в заметке andriyshTime, передает УНН.

Детали

В заметке Андрющенко отмечается, что хотя военные перемещения без существенных изменений в направлении Времеевского и Кураховского направлений, в то же время зафиксирована транспортировка тягачами военных катеров в направлении Херсона.

Вчера зафиксирована транспортировка тягачами двух военных катеров через центр города в направлении Бердянска и далее в направлении Херсона. Учитывая попытки активности на островах в районе Херсона - направление и цель понятны. Наши люди не смогли безопасно сфотографировать, однако бортовой номер 4006 одного и схематические тактические маркировки обозначили схематично. Именно появление катеров является главной и необычной новостью, требующей дополнительного внимания