Появление на рынке тендерных закупок новых игроков способствует экономии бюджетных средств - В.Перебийнис

"Конечно, можно говорить об этом. Экономия должна происходить из-за того, что скажем идут предложения, разные в ценовом диапазоне: дешевые предложения и дороже. Поэтому, если избирается дешевле предложение - то конечно, речь об экономии государственных средств, если это государственный тендер.

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Я не готов конкретно о конкретных компаниях. Но, если предложение была выбрана дешевле - можно говорить об экономии", - добавил он.

По словам эксперта на рынок тендерных закупок должны выходить новые игроки, ведь чем больше предложений, тем больше конкуренция, тем выгоднее государству выбрать исполнителя того или иного заказа.

"Это то, к чему мы стремимся и о чем мы говорим. Это создает конкурентную экономику. То, насколько они будут способны выполнять свое обязательство - зависит от многих факторов, в том числе если тендерная документация готовятся с учетом возможности поэтапного мониторинга, контроля за выполнением обязательств и прекращение в случае невыполнения этого контракта - то можно сказать, что таким образом себя тот, кто объявляет тендер ограждает себя от этих рисков", - пояснил эксперт.

Напомним, как сообщал УНН, появление такого игрока, как "Трейд Коммодити" на поле государственных тендерных закупок топлива способствовала снижению цен и экономии бюджетных средств .

Также напомним, на топливном тендере "Трейд Коммодити" сэкономило для "Укрзализныци" 50 млн грн.