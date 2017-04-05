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Поява на ринку тендерних закупівель нових гравців сприяє економії бюджетних коштів - В.Перебийніс

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Нові гравці, які виходять на ринок держаних закупівель, вони, як правило, посилюють конкуренцію. І за умови, що перемагає найдешевша пропозиція (як це і відбувається в систему “Прозорро”), можна говорити про економію держаних коштів. Про це у коментарі УНН зазначив експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Вадим Перебийніс.

“Звичайно, можна говорити про це. Економія має відбуватися через те, що скажімо йдуть пропозиції, різні у ціновому діапазоні: дешевші пропозиції і дорожчі. Тому, якщо обирається дешевша пропозиція — то звісно, мова про економію державних коштів, якщо це державний тендер.

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Я не готовий конкретно про конкретні компанії. Але, якщо пропозиція була обрана дешевша — можна говорити про економію”, — додав він.

За словами експерта на ринок тендерних закупівель повинні виходити нові гравці, адже чим більше пропозицій, тим більша конкуренція, тим вигідніше державі обрати виконавця того чи іншого замовлення.

“Це те, до чого ми прагнемо і про що ми говоримо. Це створює конкурентну економіку. Те, наскільки вони будуть здатні виконувати свою зобов’язання — залежить від багатьох факторів, в тому числі якщо тендерна документація готуються із урахуванням можливості поетапного моніторингу, контролю за виконанням зобов’язань і припинення у разі невиконання цього контракту — то можна сказати що таким чином себе той хто оголошує тендер убезпечує себе від цих ризиків”, — пояснив експерт.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, поява такого гравця, як “Трейд Коммодіті” на полі державних тендерних закупівель палива сприяла зниженню цін та економії бюджетних коштів.

Також нагадаємо, на паливному тендері “Трейд Коммодіті” зекономило для “Укрзалізниці” 50 млн грн

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