Повторение Черноморской зерновой инициативы не имеет смысла - Генсек ООН

Польские фермеры заявили о приостановке протеста на границе в "Шегинях"

Польские фермеры приостановят свой протест на пограничном переходе Медыка-Шегини с воскресенья, с возможным возобновлением 2-3 января 2024 года, если их требования не будут выполнены.