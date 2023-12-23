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Повторение Черноморской зерновой инициативы не имеет смысла - Генсек ООН

Киев  •  УНН

23 декабрь 2023, 13:48  •  17025 просмотра

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Генеральный секретарь ООН Гутерриш считает возвращение к зерновой сделке неэффективным, а также выступает за свободу судоходства в Черном море.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил во время пресс-конференции, что не думает, что восстановление зерновой сделки в прежней форме было бы эффективным, передает УНН.

Мы поддерживали контакты с обеими сторонами, пытаясь изучить новые формы. Я не думаю. думаю, что повторение зерновой сделки имело бы смысл. Но я твердо убежден, что было бы очень интересно, если бы мы создали условия для свободы судоходства в Черном море

- сказал Антониу Гутерреш.

Напомним,

Так называемая так называемое "зерновое соглашение" - договоренность между ООН, Турцией, Украиной и рф о вывозе украинского зерна. Оно было подписано 22 июля 2022 года и действовало до 17 июля 2023 года, когда истек его срок действия, а рф отказалась ее продлевать.

После того, как срыва "зерновой сделки" россия начала регулярно атаковать украинскую портовую инфраструктуру для остановки агроэкспорта.

Эрдоган заявил, что поговорит с путиным о возобновлении "зерновой сделки" - СМИ 19 декабрь 2023, 11:27 • 28351 просмотр

Анна Онищенко

Анна Онищенко

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