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Полномочия в вопросах строительства должны принадлежать местной власти - глава одесского ГАСК Авдеев

Полномочия в вопросах строительства должны принадлежать местной власти - глава одесского ГАСК Авдеев

Киев  •  УНН

 • 14776 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Безответственный подход к планированию реформы системы архитектурного контроля привел к тому, что строительство в стране практически не регулируется и не контролируется. Единственным органом, который может навести порядок в этой сфере сейчас - это городская власть, считает начальник управления архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета Александр Авдеев, передает УНН.

В блоге на сайте "Гордон" он объясняет, что новые органы, которые должны были разделить между собой надзор и контроль за строительством, регистрацию строительных объектов вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), так и не заработали. В свою очередь ГАСИ, которую якобы ликвидировали, продолжала работать.

"Разрешения на строительство выдавались налево и направо. При этом ни городские службы, ни более новые структуры не имели законных полномочий ни проконтролировать выполнение заказчиками строительства своих обязанностей, ни остановить незаконные стройки, - пишет Авдеев в блоге. - В итоге вместо "ликвидации коррупционного клеща", как назвал ГАСИ Президент Зеленский, в строительной отрасли возникла анархия".

Причиной такого положения чиновник считает практически полное отсутствие плана реформирования Госархстройинспекции у Кабмина, который вместо обработки стратегии реформы, подготовки соответствующих необходимых нормативов и проверки на возможные законодательные коллизии руководствовался лишь невнятной концепции новой системы. Среди же наиболее вероятных последствий - признание ликвидации ГАСИ недействительной в судебном порядке в ближайшем будущем.

"Летом окружной административный суд Киева открыл производство по иску о признании незаконным постановления Кабмина, которым была ликвидирована ГАСИ. 25 ноября суд проведет очередное заседание по делу. Причем я вовсе не исключаю, что он примет решение о том, что ликвидация ГАСИ была незаконной - для этого есть достаточно много предпосылок", - заявляет Александр Авдеев.

Одновременно с этим деятельностью "ликвидированной" ГАСИ заинтересовались в СБУ; правоохранители открыли несколько расследований касательно разрешений на строительство, и "дамокловых мечей", висящих над централизованной системой архитектурно-строительного контроля, прибавилось.

В связи с этим Александр Авдеев уверен, что вместо организации и реорганизации триумвирата нежизнеспособных органов заменителей ГАСИ правительству следует расширить полномочия ГАСКов на местах:

"Сегодня городские структуры выдают и отбирают разрешения только на простейшие строительные работы - класса СС1 и СС2. Их права должны быть расширены... Сегодня на этой позиции стоит также Ассоциация городов Украины. Организация выступила с заявлением, что мораторий на проверки и затянувшаяся "реформа" ГАСИ не только фактически лишают граждан права на контроль за строительством, но и сворачивают децентрализацию...

Только так сегодня можно эффективно противодействовать "коррупционному клещу", который не только не уничтожен, а мутировал и стал гораздо опаснее для строительной отрасли Украины. По крайней мере, пока на центральном уровне не будет ликвидирован правовой вакуум", - подытожил Авдеев.

Украинские Национальные Новости

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