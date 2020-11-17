Повноваження в питаннях будівництва повинні належати місцевій владі - глава одеського ДАБІ Авдєєв

У блозі на сайті "Гордон" він пояснює, що нові органи, які повинні були розділити між собою нагляд і контроль за будівництвом, реєстрацію будівельних об'єктів замість Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), так і не запрацювали. У свою чергу ДАБІ, яку нібито ліквідували, продовжувала працювати.

"Дозволи на будівництво видавалися наліво і направо. При цьому ні міські служби, ні тим більше нові структури не мали законних повноважень ні проконтролювати виконання замовниками будівництва своїх обов'язків, ні зупинити незаконні будівництва, - пише Авдєєв в блозі. - У підсумку замість "ліквідації корупційного кліща", як назвав ДАБІ Президент Зеленський, в будівельній галузі виникла анархія".

Причиною такого становища чиновник вважає практично повну відсутність плану реформування Держархбудінспекції у Кабміна, який замість опрацювання стратегії реформи, підготовки відповідних необхідних нормативів і перевірки на можливі законодавчі колізії керувався лише невиразною концепцією нової системи. Серед же найбільш ймовірних наслідків - визнання ліквідації ДАБІ недійсною в судовому порядку в найближчому майбутньому.

"Влітку окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом про визнання незаконною постанови Кабміну, якою було ліквідовано ДАБІ. 25 листопада суд проведе чергове засідання у справі. Причому я зовсім не виключаю, що він прийме рішення про те, що ліквідація ДАБІ була незаконною - для цього є досить багато передумов", - заявляє Олександр Авдєєв.

Одночасно з цим діяльністю "ліквідованої" ДАБІ зацікавилися в СБУ; правоохоронці відкрили кілька розслідувань щодо спірних дозволів на будівництво, і "дамоклових мечів", що висять над централізованою системою архітектурно-будівельного контролю, додалося.

У зв'язку з цим Олександр Авдєєв упевнений, що замість організації і реорганізації тріумвірату нежиттєздатних органів-замінників ДАБІ уряду слід розширити повноваження ДАБІ на місцях:

"Сьогодні міські структури видають і відбирають дозволи тільки на найпростіші будівельні роботи - класу СС1 і СС2. Їх права повинні бути розширені... Сьогодні на цій позиції стоїть також Асоціація міст України. Організація виступила із заявою, що мораторій на перевірки і тривала "реформа" ДАБІ не тільки фактично позбавляють громадян прав на контроль за будівництвом, а й згортають децентралізацію...

Тільки так сьогодні можна ефективно протидіяти "корупційному кліща", який не тільки не знищений, а мутував і став набагато небезпечнішим для будівельної галузі України. Принаймні, поки на центральному рівні не буде ліквідовано правовий вакуум", - підсумував Авдєєв.