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Полномочия депутатов РФ, избранных в оккупированном Крыму, нигде в мире признавать не будут - эксперт

Полномочия депутатов РФ, избранных в оккупированном Крыму, нигде в мире признавать не будут - эксперт

Киев • УНН

 • 7739 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Полномочия депутатов-мажоритарщиков Российской Федерации, избранных в оккупированном Крыму, нигде в мире признавать не будут. Об этом в эфире "5 канала" заявил научный директор фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива "Алексей Гарань, передает УНН.

"Я думаю, что никто полномочия тех депутатов Госдумы, избранных в Крыму, признавать не будет. Другое дело, что, к сожалению, действительно, признать все выборы нелегитимными - на это западные институты вряд ли пойдут. Но с символической точки зрения, полномочия мажоритарщиков, избранных в Крыму, никто признавать не будет ", - отметил он.

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