Полномочия депутатов РФ, избранных в оккупированном Крыму, нигде в мире признавать не будут - эксперт

"Я думаю, что никто полномочия тех депутатов Госдумы, избранных в Крыму, признавать не будет. Другое дело, что, к сожалению, действительно, признать все выборы нелегитимными - на это западные институты вряд ли пойдут. Но с символической точки зрения, полномочия мажоритарщиков, избранных в Крыму, никто признавать не будет ", - отметил он.