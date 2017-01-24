Полномочия депутатов РФ, избранных в оккупированном Крыму, нигде в мире признавать не будут - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Полномочия депутатов-мажоритарщиков Российской Федерации, избранных в оккупированном Крыму, нигде в мире признавать не будут. Об этом в эфире "5 канала" заявил научный директор фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива "Алексей Гарань, передает УНН.
"Я думаю, что никто полномочия тех депутатов Госдумы, избранных в Крыму, признавать не будет. Другое дело, что, к сожалению, действительно, признать все выборы нелегитимными - на это западные институты вряд ли пойдут. Но с символической точки зрения, полномочия мажоритарщиков, избранных в Крыму, никто признавать не будет ", - отметил он.