Повноваження депутатів РФ, обраних в окупованому Криму, ніде у світі визнавати не будуть - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Повноваження депутатів-мажоритарників Російської Федерації, обраних в окупованому Криму, ніде у світі визнавати не будуть. Про це в ефірі “5 каналу” заявив науковий директор фонду “Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва” Олексій Гарань, передає УНН.
“Я думаю, що ніхто повноваження тих депутатів Держдуми, які були обрані в Криму, визнавати не буде. Інша річ, що, на жаль, дійсно, визнати всі вибори нелегітимними — на це західні інституції навряд чи підуть. Але з символічної точки зору, повноваження мажоритарників, обраних в Криму, ніхто визнавати не буде”, — зазначив він.