Полномасштабная война с рф: Украине удалось вернуть более 540 погибших защитников

Цитата

«Через международное представительство Красного Креста удалось организовать коммуникацию со стороной рф. Переговоры с агрессором проводить сложно, но нам уже удалось вернуть 541 погибшего защитника. Из Мариуполя доставлено 428 тел, из них более 300 – защитников «Азовстали». Возвращаем погибших из Донецкого, Запорожского, Херсонского, Харьковского, Луганского направлений – отовсюду», – сказал Котенко.

Детали

По его словам, Украина передает российской стороне локации, где есть погибшие защитники.

«Они должны их забирать, и тогда производим обмены. Но не всегда рф хочет ходить в зону боевых действий, хотя объявляется режим тишины. Даже бывает сложно договориться, чтобы на ВОТ забрали тела наших ребят. Из-за огромных потерь личного состава россияне не справляются со своими погибшими», – отметил он.

Коммуникация с родными пропавших без вести или погибших украинских защитников непрерывна.

«Минреинтеграции уже провело более 20 встреч с родными погибших и пропавших без вести. Сложно объяснить человеку, родной которого погиб, почему иногда долго не удается вернуть его тело», – добавил Котенко.