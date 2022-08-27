Полномасштабная война с рф: Украине удалось вернуть более 540 погибших защитников
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Переговоры с агрессором проводить сложно, но нам уже удалось вернуть 541 погибшего защитника. Об этом сообщил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, передает УНН.
Цитата
«Через международное представительство Красного Креста удалось организовать коммуникацию со стороной рф. Переговоры с агрессором проводить сложно, но нам уже удалось вернуть 541 погибшего защитника. Из Мариуполя доставлено 428 тел, из них более 300 – защитников «Азовстали». Возвращаем погибших из Донецкого, Запорожского, Херсонского, Харьковского, Луганского направлений – отовсюду», – сказал Котенко.
Детали
По его словам, Украина передает российской стороне локации, где есть погибшие защитники.
«Они должны их забирать, и тогда производим обмены. Но не всегда рф хочет ходить в зону боевых действий, хотя объявляется режим тишины. Даже бывает сложно договориться, чтобы на ВОТ забрали тела наших ребят. Из-за огромных потерь личного состава россияне не справляются со своими погибшими», – отметил он.
Коммуникация с родными пропавших без вести или погибших украинских защитников непрерывна.
«Минреинтеграции уже провело более 20 встреч с родными погибших и пропавших без вести. Сложно объяснить человеку, родной которого погиб, почему иногда долго не удается вернуть его тело», – добавил Котенко.