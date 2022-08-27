Повномасштабна війна з рф: Україні вдалося повернути понад 540 загиблих захисників

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«Через міжнародне представництво Червоного Хреста вдалося організувати комунікацію зі стороною РФ. Перемовини з агресором проводити складно, але нам вже вдалося повернути 541 загиблого захисника. З Маріуполя доставлено 428 тіл, з них понад 300 – захисники «Азовсталі». Повертаємо загиблих із Донецького, Запорізького, Херсонського, Харківського, Луганського напрямків – звідусіль», – сказав Котенко.

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За його словами, Україна передає російській стороні локації, де є загиблі захисники.

«Вони мають їх забирати, і тоді проводимо обміни. Але не завжди РФ хоче йти в зону бойових дій, хоча оголошується режим тиші. Навіть буває складно домовитися, щоб на ТОТ забрали тіла наших хлопців. Через величезні втрати особового складу росіяни не справляються зі своїми загиблими», – зазначив він.

Комунікація з рідними зниклих безвісти чи загиблих українських захисників безперервна.

«Мінреінтеграції вже провело понад 20 зустрічей з рідними загиблих і зниклих безвісти. Складно пояснити людині, рідний якої загинув, чому інколи тривалий час не вдається повернути його тіло», – додав Котенко.