Воздушным силам ВСУ передали модернизированный Ан-26

“Мы выпускаем в небо очередной Ан-26 воздушных сил Вооруженных сил Украины. Я уверен, что будут и другие самолеты, отремонтированные и поднятые в небо профессионалами 410 завода. А в ходе реформирования оборонно-промышленного комплекса ваше предприятие будет стратегическим в авиационном кластере Укроборонпрома”, - сказал Президент Петр Порошенко во время торжеств.

По его словам, завод возобновил немало самолетов авиационного парка ВСУ, Нацгвардии, ГСЧС, и большое количество самолетов в рамках сотрудничества с международными партнерами Украины.

За время своего существования завод провел капремонт 6000 самолетов, модернизацию более 40 тысяч двигателей.

Как сообщал УНН, в 2017 году учебный самолет ВС ВСУ потерпел крушение во время плановых полетов в Хмельницкой области.