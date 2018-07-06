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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 82622 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 132803 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Воздушным силам ВСУ передали модернизированный Ан-26

Воздушным силам ВСУ передали модернизированный Ан-26

Киев  •  УНН

 • 29077 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Воздушным силам ВСУ передали отремонтированный и модернизированный заводом 410 гражданской авиации самолет Ан-26. Церемония передачи состоялась во время торжеств по случаю 70-летия завода, передает УНН.

“Мы выпускаем в небо очередной Ан-26 воздушных сил Вооруженных сил Украины. Я уверен, что будут и другие самолеты, отремонтированные и поднятые в небо профессионалами 410 завода. А в ходе реформирования оборонно-промышленного комплекса ваше предприятие будет стратегическим в авиационном кластере Укроборонпрома”, - сказал Президент Петр Порошенко во время торжеств.

По его словам, завод возобновил немало самолетов авиационного парка ВСУ, Нацгвардии, ГСЧС, и большое количество самолетов в рамках сотрудничества с международными партнерами Украины.

За время своего существования завод провел капремонт 6000 самолетов, модернизацию более 40 тысяч двигателей.

Как сообщал УНН, в 2017 году учебный самолет ВС ВСУ потерпел крушение во время плановых полетов в Хмельницкой области.

Украинские Национальные Новости

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