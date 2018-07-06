Повітряним силам ЗСУ передали модернізований Ан-26
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Повітряним силам ЗСУ передали відремонтований та модернізований заводом 410 цивільної авіації літак Ан-26. Церемонія передачі відбулась під час урочистостей з нагоди 70-річчя заводу, передає УНН.
“Ми випускаємо в небо черговий Ан-26 повітряних сил Збройних сил України. Я впевнений, що будуть й інші літаки відремонтовані та підняті в небо професіоналами 410 заводу. А в ході реформування оборонно-промислового комплексу ваше підприємство буде стратегічним у авіаційному кластері Укроборонпрому”, — сказав Президент Петро Порошенко під час урочистостей.
За його словами, завод відновив чимало літаків авіаційного парку ЗСУ, Нацгвардії, ДСНС, та велику кількість літаків у рамках співпраці з міжнародними партнерами Українами.
За час свого існування завод провів капремонт 6 тисяч літаків, модернізація понад 40 тисяч двигунів.
Як повідомляв УНН, у 2017 році навчальний літак ПС ЗСУ зазнав аварії під час планових польотів на Хмельниччині.