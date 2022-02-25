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Воздушная тревога во Львове: мэр Садовый рассказал, что делать, когда слышишь сирену

Киев • УНН

 • 385092 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Львовский городской голова Андрей Садовый в Facebook сообщил о воздушной тревоге во Львове и рассказал, что делать, когда слышишь сирену, пишет УНН.

Цитата

"Внимание! Воздушная тревога! Важно! Слышите сирену - включайте СМИ и выполняйте указания", - написал Садовый.

Львовская ОДА указала при этом: "Внимание! Воздушная тревога! Внимание! Воздушная тревога! Сохраняйте спокойствие! Слушайте сообщение гражданской защиты на УА:Львов 1 Западный! Действуйте согласно инструкциям! Сообщите соседям, лицам с ограниченными возможностями".

Детали

"Звук сирены всегда означает, что нужно немедленно включить один из каналов информации. В сообщении вам четко скажут, что делать. Количество гудков сирены и их длительность не имеют никакого значения - этом отмечают чрезвычайники. Находиться в укрытии нужно до того момента, когда официальные каналы сообщат, что опасность миновала. Только после этого можно покинуть хранилище", - отметил мэр Львова.

Он перечислил источники информации.

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