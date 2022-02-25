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Повітряна тривога у Львові: мер Садовий розповів, що робити, коли чуєш сирену

Повітряна тривога у Львові: мер Садовий розповів, що робити, коли чуєш сирену

Київ • УНН

 • 385092 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Львівський міський голова Андрій Садовий у Facebook повідомив про повітряну тривогу у Львові і розповів, що робити, коли чуєш сирену, пише УНН.

Цитата

"Увага! Повітряна тривога! Важливо! Чуєте сирену – вмикайте ЗМІ та виконуйте вказівки", - написав Садовий.

Львівська ОДА вказала при цьому: "Увага! Повітряна тривога! Увага! Повітряна тривога! Зберігайте спокій! Слухайте повідомлення цивільного захисту на УА:Львів 1 Західний! Дійте згідно інструкцій! Повідомте сусідів, осіб з обмеженими можливостями".

Деталі

"Звук сирени завжди означає, що потрібно негайно увімкнути один із каналів інформації. У повідомленні вам чітко скажуть, що робити. Кількість гудків сирени та їхня тривалість не мають жодного значення – на цьому наголошують надзвичайники Перебувати в укритті потрібно до того моменту, коли офіційні канали повідомлять, що небезпека минула. Тільки після цього можна залишити сховище", - зазначив мер Львова.

Він перелічив джерела інформації.

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