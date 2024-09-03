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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Повышение акцизов: эксперт объяснил, на сколько в сентябре может вырасти стоимость сжиженного газа

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 09:17  •  19912 просмотра

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Директор консалтинговой компании А-95 прогнозирует, что цена на сжиженный газ может вырасти до 33 грн/л в сентябре из-за повышения акциза. Стоимость бензина и дизеля останется без изменений благодаря низким ценам на нефть.

Подорожания стоимости бензина и дизеля не будет. Сжиженный газ может вырасти в сентябре на 3 грн. Об этом сообщил журналисту УНН директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн, комментируя подписание Президентом закона о повышении акцизов на бензин, дизель и автогаз.

Никакого подорожания не будет, ни бензина, ни дизеля. Потому что, во-первых, небольшой там рост акциза - полторы гривны бензин, две гривны дизель. Во-вторых, спали цены в августе на нефть и сейчас держатся на достаточно низких уровнях. Все это позволило завести достаточно много топлива в августе трейдерам. То есть цена низкая относительно, запасы есть и соответственно это все позволит нам пройти абсолютно плавно и не заметно это повышение. То есть компенсация состоялась, налоговая составляющая в цене выросла, а составляющая закупочной стоимости упала и соответственно конечная цена останется без изменений

- рассказал Куюн.

Однако он отметил, что единственное исключение - это сжиженный газ.

«На него акциз гораздо больше растет - на 5 грн 20 копеек в среднем. Этот фактор компенсировать снижением рынка не получится. Поэтому уже началось повышение, оно уже в августе продолжалось, где-то 1 грн добавил газ за август. Сейчас думаю этот процесс будет ускоряться, думаю где-то 1 грн за неделю будет добавляться в цене и в течение сентября достигнет где-то 33 грн за литр, сегодня 30. То есть на 3 грн в сентябре должен подорожать. Но при этом всем газ останется экономически выгодным относительно бензина и владелец автомобили с ГБО продолжат экономить», - сказал Куюн.

Подытоживая он отметил, что удалось избежать колебаний с акцизом, а дальше все будет зависеть от таких факторов, как мировой рынок, курс валюты.

«То есть если эти два фактора будут не благоприятными, если нефть будет дорожать, курс дальше будет проваливаться, то соответственно это будет давить на цены», - сказал Куюн.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об увеличении акцизного налога на топливо. Закон должен вступить в силу с 1 сентября.

Підвищення акцизу на пальне, припинення виплат людям, які безкоштовно надавали своє житло переселенцям. Які ще зміни очікують на українців з першого вересня1 сентября 2024, 03:37 • 23111 просмотров

Анна Мурашко

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