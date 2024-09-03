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Підвищення акцизів: експерт пояснив, на скільки у вересні може зрости вартість скрапленого газу

Підвищення акцизів: експерт пояснив, на скільки у вересні може зрости вартість скрапленого газу

Київ • УНН

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Директор консалтингової компанії А-95 прогнозує, що ціна на скраплений газ може зрости до 33 грн/л у вересні через підвищення акцизу. Вартість бензину та дизелю залишиться без змін завдяки низьким цінам на нафту.

Подорожчання вартості бензину та дизелю не буде. Скраплений газ може зрости у вересні на 3 грн. Про це повідомив журналісту УНН директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн, коментуючи підписання Президентом закону про підвищення акцизів на бензин, дизель та автогаз.

Ніякого подорожчання не буде, ні бензину, ні дизеля. Тому що, по-перше, невеличке там зростання акцизу - півтори гривні бензин, дві гривні дизель. По-друге, спали ціни у серпні на нафту і зараз тримаються на досить низьких рівнях. Все це дозволило завести досить багато пального в серпні трейдерам. Тобто ціна низька відносно, запаси є і відповідно це все дозволить нам пройти абсолютно плавно й не помітно це підвищення. Тобто компенсація відбулася, податкова складова в ціні зросла, а складова закупівельної вартості впала й відповідно кінцева ціна залишиться без змін

- розповів Куюн.

Проте він зазначив, що єдине виключення – це скраплений газ.

"На нього акциз набагато більше зростає - на 5 грн 20 копійок в середньому. Цей фактор компенсувати зниженням ринку не вийде. Тому вже розпочалося підвищення, воно вже в серпні тривало, десь 1 грн додав газ за серпень. Зараз думаю цей процес буде прискорюватися, думаю десь 1 грн за тиждень буде додаватися в ціні й протягом вересня сягне десь 33 грн за літри, сьогодні 30. Тобто на 3 грн у вересні має подорожчати. Але при цьому всьому газ залишиться економічно вигідним відносно бензину і власник автомобілі з ГБО продовжать економити", - сказав Куюн.

Підсумовуючи він зазначив, що вдалося уникнути коливань з акцизом, а далі все буде залежати від таких факторів, як світовий ринок, курс валюти.

"Тобто якщо ці два фактори будуть не сприятливими, якщо нафта буде дорожчати, курс далі буде провалюватися, то відповідно це буде тиснути на ціни", - сказав Куюн.

Контекст

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про збільшення акцизного податку на паливо. Закон має набрати чинності з 1 вересня.

Підвищення акцизу на пальне, припинення виплат людям, які безкоштовно надавали своє житло переселенцям. Які ще зміни очікують на українців з першого вересня01.09.24, 06:37 • 23598 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика

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