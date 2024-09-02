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Підвищення акцизного податку на паливо: Зеленський підписав закон

Підвищення акцизного податку на паливо: Зеленський підписав закон

Київ • УНН

 • 49578 перегляди

Президент України підписав закон про збільшення акцизного податку на паливо. Закон набуде чинності з 1 вересня 2024 року, встановлюючи нові ставки акцизу на бензин, дизель та газ.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про збільшення акцизного податку на паливо. Закон має набрати чинності з 1 вересня.

Про це пише УНН із посиланням на картку законопроєкту №11256-2.

Деталі

"1.09.2024. Повернуто з підписом Президента України", - йдеться на сторінці законопроєкту.

В перехідних положення до законопроєкту вказується, що він набирає чинності з 1 вересня 2024 після опублікування в офіційному друкованому виданні "Голос України". Наразі закон ще не опубліковано в "Голосі України", тому має набрати чинності "заднім" числом.

Відповідно до законопроєкту, 1 вересня по 1 січня 2025 року ставка акцизу на бензин повинна становити 242,6 євро за 1000 літрів, на дизель 177,6 євро, а на газ - 148 євро.

У 2025 році на бензин акцизний податок становитиме 271,7 євро, на дизель - 215,7 євро, на газ - 173 євро.

У 2026 році на бензин - 300,8 євро, на дизель - 253,8 євро, на газ - 198 євро.

У 2027 році на бензин - 329,9 євро, на дизель - 291,9 євро, а на газ - 223 євро.

У 2028 році передбачається, що ставка акцизу на бензин становитиме 359 євро, на дизель - 330 євро, а на газ - 250 євро.

Нагадаємо

Вказаний законопроєкт Верховна Рада ухвалила 18 липня.

Павло Башинський

Павло Башинський

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