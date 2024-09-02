Повышение акцизного налога на топливо: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об увеличении акцизного налога на топливо. Закон должен вступить в силу с 1 сентября.

Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №11256-2.

Детали

"1.09.2024. Возвращено с подписью Президента Украины", - говорится на странице законопроекта.

В переходных положениях к законопроекту указывается, что он вступает в силу с 1 сентября 2024 года после опубликования в официальном печатном издании "Голос Украины". Сейчас закон еще не опубликован в "Голосе Украины", поэтому должен вступить в силу "задним" числом.

Согласно законопроекту, 1 сентября по 1 января 2025 года ставка акциза на бензин должна составлять 242,6 евро за 1000 литров, на дизель 177,6 евро, а на газ - 148 евро.

В 2025 году на бензин акцизный налог составит 271,7 евро, на дизель - 215,7 евро, на газ - 173 евро.

В 2026 году на бензин - 300,8 евро, на дизель - 253,8 евро, на газ - 198 евро. В 2027 году на бензин - 329,9 евро, на дизель - 291,9 евро, а на газ - 223 евро.

В 2028 году предполагается, что ставка акциза на бензин составит 359 евро, на дизель - 330 евро, а на газ - 250 евро.

Напомним

Указанный законопроект Верховная Рада приняла 18 июля.