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Наводнение и оползни в Непале: погибли десятки людей

Киев • УНН

 • 24592 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. В Непале по меньшей мере 43 человека погибли в результате наводнения и оползней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Наводнение и оползни в Непале: погибли десятки людей

Детали

Кроме 43 погибших, есть по меньшей мере 20 раненых людей, которые находятся в больницах. Ещё 30 человек пропали без вести.

Непрерывные ливни заблокировали путь к одному из сел, расположенного в 350 км к западу от Катманду, столицы Непала.

"Вчера спасатели не смогли добраться до села из-за непогоды и продолжительных дождей. Спасательные работы проводят и сегодня", — говорится в сообщении.

Стремительный поток воды смывает мосты и дома. Кроме того, залило рисовые плантации.

Власти предупредили, что в ближайшие дни выпадет еще больше осадков. В частности, прогнозируют, что в восточных горных районах возможны сильные дожди и легкий или умеренный снегопад.

Напомним

Не менее 43 человека погибли в северном индийском штате Уттаракханд в результате ливней. По меньшей мере пять человек считаются пропавшими без вести.

Непогода вызвала оползни и камнепады, из-за чего многие дороги перекрыли.

По словам главного министра штата Уттаракханд Пушкара Сингха Дамы, семьям погибших выплатят компенсацию в размере 4 млн рупий (53 тыс. долларов), а тем, кто потерял свои дома — 1,09 млн рупий (25 тыс. долларов).

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