Наводнение и оползни в Непале: погибли десятки людей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В Непале по меньшей мере 43 человека погибли в результате наводнения и оползней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Кроме 43 погибших, есть по меньшей мере 20 раненых людей, которые находятся в больницах. Ещё 30 человек пропали без вести.
Непрерывные ливни заблокировали путь к одному из сел, расположенного в 350 км к западу от Катманду, столицы Непала.
"Вчера спасатели не смогли добраться до села из-за непогоды и продолжительных дождей. Спасательные работы проводят и сегодня", — говорится в сообщении.
Стремительный поток воды смывает мосты и дома. Кроме того, залило рисовые плантации.
Власти предупредили, что в ближайшие дни выпадет еще больше осадков. В частности, прогнозируют, что в восточных горных районах возможны сильные дожди и легкий или умеренный снегопад.
Напомним
Не менее 43 человека погибли в северном индийском штате Уттаракханд в результате ливней. По меньшей мере пять человек считаются пропавшими без вести.
Непогода вызвала оползни и камнепады, из-за чего многие дороги перекрыли.
По словам главного министра штата Уттаракханд Пушкара Сингха Дамы, семьям погибших выплатят компенсацию в размере 4 млн рупий (53 тыс. долларов), а тем, кто потерял свои дома — 1,09 млн рупий (25 тыс. долларов).