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Повінь та зсуви у Непалі: загинули десятки людей

Київ • УНН

 • 24592 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Непалі щонайменше 43 людини загинули внаслідок повені та зсувів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Повінь та зсуви у Непалі: загинули десятки людей

Деталі

Окрім 43 загиблих, є щонайменше 20 поранених людей, які перебувають у лікарнях. Ще 30 осіб зникли безвісти.

Безперервні зливи заблокували шлях до одного із сел, розташованого за 350 км на захід від Катманду, столиці Непалу.

"Учора рятувальники не змогли дістатися до села через негоду та тривалі дощі. Рятувальні роботи проводять і сьогодні", — ідеться у повідомленні.

Стрімкий потік води змиває мости та будинки. Окрім того, залило рисові плантації.

Влада попередила, що найближчими днями випаде ще більше опадів. Зокрема, прогнозують, що у східних гірських районах можливі сильні дощі і легкий або помірний снігопад.

Нагадаємо

Не менше ніж 43 людини загинули у північному індійському штаті Уттаракханд унаслідок злив. Щонайменше п’ятеро людей вважають зниклими безвісти.

Негода спричинила зсуви та каменепади, через що багато доріг перекрили.

За словами головного міністра штату Уттаракханд Пушкара Сінгха Дами, сім’ям загиблих виплатять компенсацію у розмірі 4 млн рупій (53 тис. доларів), а тим, хто втратив свої будинки — 1,09 млн рупій (25 тис. доларів).

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