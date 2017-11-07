"Сообщение" Трампу: в КНДР планируют провести 7 ядерное испытание

По информации CNN, чиновники в северокорейской столице "чувствуют, что они очень близки к совершенствованию окончательных этапов программы по разработке межконтинентальных баллистических ракет", что позволит им представлять угрозу для материковой части США.

Чтобы доказать свои намерения США, они считают необходимым провести еще несколько испытаний, включая запуск ракеты дальнего радиуса действия и седьмое ядерное испытание.

Время проведения этих мероприятий неизвестено, но по мнению чиновников, им нужно "направить четкое сообщение Дональду Трампу".

Напомним, Северная Корея обвинила США в "попытках разжечь ядерную войну" через совместные военные учения США, Японии и Южной Кореи.