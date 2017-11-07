"Сообщение" Трампу: в КНДР планируют провести 7 ядерное испытание

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 53243 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 121072 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104643 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107336 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106115 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 97940 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104716 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102353 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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"Сообщение" Трампу: в КНДР планируют провести 7 ядерное испытание

"Сообщение" Трампу: в КНДР планируют провести 7 ядерное испытание

Киев  •  УНН

 • 9361 просмотра

КИИВ. 7 ноября. УНН. В КНДР видят необходимость передать "четкое сообщение" президенту США Дональду Трампу, осуществив еще одно ядерное испытание. Об этом сообщил CNN, передает УНН.

По информации CNN, чиновники в северокорейской столице "чувствуют, что они очень близки к совершенствованию окончательных этапов программы по разработке межконтинентальных баллистических ракет", что позволит им представлять угрозу для материковой части США.

Чтобы доказать свои намерения США, они считают необходимым провести еще несколько испытаний, включая запуск ракеты дальнего радиуса действия и седьмое ядерное испытание.

Время проведения этих мероприятий неизвестено, но по мнению чиновников, им нужно "направить четкое сообщение Дональду Трампу".

Напомним, Северная Корея обвинила США в "попытках разжечь ядерную войну" через совместные военные учения США, Японии и Южной Кореи.

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