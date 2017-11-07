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"Повідомлення" Трампу: у КНДР планують провести 7 ядерне випробування

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. У КНДР бачать необхідність надіслати "чітке повідомлення" президенту США Дональду Трампу, здійснивши ще одне ядерне випробування. Про це повідомив CNN, передає УНН.

За інформацією CNN, урядовці в північнокорейській столиці "відчувають, що вони дуже близькі до удосконалення остаточних етапів програми з розробки міжконтинентальних балістичних ракет", що дозволить їм становити загрозу для материкової частини США.

Щоб довести свої наміри США, вони вважають за необхідне провести ще кілька випробувань, включаючи запуск ракети дальнього радіуса дії та сьоме ядерне випробування.

Час проведення цих заходів невідомий, але на думку урядовців, їм потрібно "надіслати чітке повідомлення Дональду Трампу".

Нагадаємо, Північна Корея звинуватила США у "спробах розпалити ядерну війну" через спільні військові навчання США, Японії та Південної Кореї.

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