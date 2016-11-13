Сообщение о якобы замерзающем Геническе и российской помощи ему - ложь - А.Гордеев

"В Крыму нет ни газа, ни электроэнергии, ни воды, однако есть много лжи. Сообщение о якобы замерзающий Геническ и российскую помощь ему - ложь наглая и циничная том, что гуманитарная катастрофа грозит в первую очередь самому Крыму: сухой канал, отсутствие электро- и газоснабжения, как со стороны Украины, так и со стороны РФ ", - отметил он .

"В Геническом районе сегодня достаточно газа, который подается из скважин на Арабатской стрелке, для обеспечения потребностей всех потребителей. Возникшую из-за шторма в Азовском море, было решено еще 28 октября. На сегодня мы имеем на скважинах неиспользованные объемы добытого газа и достаточные запасы в месторождении, чтобы уверенно встретить зиму. Мощность этих скважин позволяет нам длительное время выдерживать 20-градусные морозы, а дальше включается схема отопления частного сектора твердым топливом с сохранением централизованного отопления объектов социальной сферы и многоэтажек Геническа ", - написал А.Гордеев.

Также председатель ОГА вспомнил о договоренности с премьер-министром Украины.

"У меня есть предварительная договоренность с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом о строительстве газопровода, который соединит Геническ с центральной газотранспортной сетью Украины. Это позволит нам не только интегрировать Геническ в украинскую сеть, но и дополнительно газифицировать четыре района области. Уже в ноябре должны завершить корректировку старого еще советского проекта и рассчитываем в 2017 году приступить к строительству нового газопровода. Вопрос газоснабжения Геническа под контролем Владимира Гройсмана и у меня лично", - добавил глава Херсонской ОГА.

"И снова о Крыме. Украина готова помочь жителям Крыма с газовым и электрообеспечением уже этой зимой при условии полного вывода с полуострова войск российских оккупантов, возвращение Крыма в украинском контроль и выдачи лиц, участвовавших в его аннексии. Гражданам, желающим покинуть полуостров не дожидаясь полного зимнего блэкаута, Херсонщина готова предоставить убежище уже сейчас ", - подтвердил он.

Кроме того А.Гордеев отметил, что в Геническе сегодня 15 градусов тепла. И "московские лжецы даже поленились посмотреть прогноз погоды", - написал глава ОГА.

Как отмечал УНН, в аннексированном Крыму сообщили, что начал поступать газ с полуострова в город Геническ и Генический район на материковой территории Украины.