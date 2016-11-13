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Повідомлення про нібито замерзаючий Генічеськ і російську допомогу йому – брехня – А.Гордєєв

Повідомлення про нібито замерзаючий Генічеськ і російську допомогу йому – брехня – А.Гордєєв

Київ • УНН

 • 10559 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Генічеському районі сьогодні достатньо газу — про це повідомив голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“У Криму немає ні газу, ні електроенергії, ні води, проте є багато брехні. Повідомлення про нібито замерзаючий Генічеськ і російську допомогу йому — брехня нахабна та цинічна тому, що гуманітарна катастрофа загрожує в першу чергу самому Криму: сухий канал, відсутність електро- та газопостачання, як з боку України, так і з боку РФ,” — зазначив він.

“У Генічеському районі сьогодні достатньо газу, який подається зі свердловин на Арабатській стрілці, для забезпечення потреб усіх споживачів. Проблему, яка виникла через шторм в Азовському морі, було вирішено ще 28 жовтня. На сьогодні ми маємо на свердловинах невикористані обсяги видобутого газу та достатні запаси в родовищі, щоб впевнено зустріти зиму. Потужність цих свердловин дозволяє нам тривалий час витримувати 20-градусні морози, а далі вмикається схема опалення приватного сектора твердим паливом із збереженням централізованого опалення об’єктів соціальної сфери та багатоповерхівок Генічеська,” — написав А.Гордєєв.

Також голова ОДА згадав про домовленість з премєр-міністром України.

“Маю попередню домовленість із Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, міністром енергетики та вугільної промисловості України Ігорем Насаликом про будівництво газопроводу, який з’єднає Генічеськ із центральною газотранспортною мережею України. Це дозволить нам не лише інтегрувати Генічеськ в українську мережу, а й додатково газифікувати чотири райони області. Вже у листопаді маємо завершити коригування старого ще радянського проекту і розраховуємо у 2017 році приступити до будівництва нового газопроводу. Питання газозабезпечення Генічеська під контролем у Володимира Гройсмана та в мене особисто,” — додав голова Херсонської ОДА.

“І знову про Крим. Україна готова допомогти жителям Криму з газовим та електрозабезпеченням вже цієї зими за умови повного виводу з півострова військ російських окупантів, повернення Криму під український контроль та видачі осіб, які брали участь в його анексіі. Громадянам, які бажають залишити півострів не чекаючи повного зимового блекауту, Херсонщина готова надати притулок вже зараз,” — ствердив він.

Крім того А.Гордєєв зазначив, що в Генічеську сьогодні 15 градусів тепла. Та “московські брехуни, навіть, полінувалися подивитися прогноз погоди,” — написав очільник ОДА.

Як зазначав УНН, В анексованому Криму повідомили, що почав надходити газ з півострова в місто Генічеськ і Генічеський район на материковій території України.

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