Повідомлення про нібито замерзаючий Генічеськ і російську допомогу йому – брехня – А.Гордєєв
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Генічеському районі сьогодні достатньо газу — про це повідомив голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“У Криму немає ні газу, ні електроенергії, ні води, проте є багато брехні. Повідомлення про нібито замерзаючий Генічеськ і російську допомогу йому — брехня нахабна та цинічна тому, що гуманітарна катастрофа загрожує в першу чергу самому Криму: сухий канал, відсутність електро- та газопостачання, як з боку України, так і з боку РФ,” — зазначив він.
“У Генічеському районі сьогодні достатньо газу, який подається зі свердловин на Арабатській стрілці, для забезпечення потреб усіх споживачів. Проблему, яка виникла через шторм в Азовському морі, було вирішено ще 28 жовтня. На сьогодні ми маємо на свердловинах невикористані обсяги видобутого газу та достатні запаси в родовищі, щоб впевнено зустріти зиму. Потужність цих свердловин дозволяє нам тривалий час витримувати 20-градусні морози, а далі вмикається схема опалення приватного сектора твердим паливом із збереженням централізованого опалення об’єктів соціальної сфери та багатоповерхівок Генічеська,” — написав А.Гордєєв.
Також голова ОДА згадав про домовленість з премєр-міністром України.
“Маю попередню домовленість із Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, міністром енергетики та вугільної промисловості України Ігорем Насаликом про будівництво газопроводу, який з’єднає Генічеськ із центральною газотранспортною мережею України. Це дозволить нам не лише інтегрувати Генічеськ в українську мережу, а й додатково газифікувати чотири райони області. Вже у листопаді маємо завершити коригування старого ще радянського проекту і розраховуємо у 2017 році приступити до будівництва нового газопроводу. Питання газозабезпечення Генічеська під контролем у Володимира Гройсмана та в мене особисто,” — додав голова Херсонської ОДА.
“І знову про Крим. Україна готова допомогти жителям Криму з газовим та електрозабезпеченням вже цієї зими за умови повного виводу з півострова військ російських окупантів, повернення Криму під український контроль та видачі осіб, які брали участь в його анексіі. Громадянам, які бажають залишити півострів не чекаючи повного зимового блекауту, Херсонщина готова надати притулок вже зараз,” — ствердив він.
Крім того А.Гордєєв зазначив, що в Генічеську сьогодні 15 градусів тепла. Та “московські брехуни, навіть, полінувалися подивитися прогноз погоди,” — написав очільник ОДА.
Як зазначав УНН, В анексованому Криму повідомили, що почав надходити газ з півострова в місто Генічеськ і Генічеський район на материковій території України.