Вернуть российскую делегацию в сессионный зал ПАСЕ в 2017 году будет невозможно - нардеп

"Теперь российскую делегацию в 2017 году вернуть будет невозможно по правилам ассамблеи. Все. Они сами отказались. А потому, что они опасались, если придут согласно правил ассамблеи, им как в 2015 году бросят вызов, то с очень большой вероятностью они снова проигрывают. А третий раз получить лишение права голоса российская делегация себе позволить не может, потому что дважды в 2014-2015 они его получали ", - отметил парламентарий.